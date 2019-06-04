İyilik melekleri

Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Sinoplu Esra Erol, çevresinin de desteğiyle köy çocuklarının iyilik meleği oldu. Maddi durumu düşük çocuklara, ziraat mühendisi arkadaşı Canan Demir ile birlikte yardım seferberliği başlatan Erol, 40'tan fazla çocuğa bayram öncesi kıyafet, kırtasiye, okul çantası, oyuncak gibi hediyeler dağıttı. "Küçükken benim hiç oyuncağım olmadı. Oyuncaksız hiçbir çocuk kalsın istemiyorum" diyen Erol, bundan sonra elinden geldikçe yardım yapmaya devam edeceğini belirtti. Canan Demir ise "Bir çocuğun gülümsemesi bile bizim için yeryüzünde aydınlıktır, bir umuttur, bir gelecektir" diye konuştu.