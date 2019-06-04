Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

Ayrılığı kabullenmeyen koca dehşet saçtı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Hurdacı Süleyman Ü. (55), bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü (45) konuşmak için eve çağırdı. Barışmak istediğini söyledi. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi kadının teklifi reddetmesi üzerine öfkelenen adam, pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Emniyet güçleri ise şüphelinin peşine düştü. Eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan Süleyman Ü. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Yaşam
- 04.06.2019
- Gazete
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