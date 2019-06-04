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  • 04.06.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 18:20

'te sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!

’in Nizip ilçesinde enişte, sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki kardeşten biri öldü, biri de ağır yaralandı.

Sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!

İddiaya göre, 'in Nizip ilçesi 'nde sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Aile sebeplerden çıktığı ileri sürülen tartışma sopalı, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahıslardan biri, belindeki silahı çıkararak, karşılaştığı (47) ile kardeşi (41) kurşun yağdırdı.

Olayda ağır yaralanan kardeşlerden Ahmet Yorulmaz, yolda hayatını kaybederken Ali Yorulmaz ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Ali Yorulmaz'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgada, kurşun isabet eden ve mahallede park halinde bulunan bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan olayın ardından silahlı şahsın kaçarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatan polis, kaçan şahsın iki kardeşin eniştesi olduğunu belirledi. Şahısları yakalama çalışması sürüyor.

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