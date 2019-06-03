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  • 03.06.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 12:00

'da jandarmaya ait ''u taşlayan şahıs suçüstü yakalandı

'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait ""u taşlayan kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Gelişen teknoloji ile hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi.

Kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı.

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