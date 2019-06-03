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  • 03.06.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 12:26

'da devrildi: 19 yaralı

'ın Altınözü ilçesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan şarampole devrildi.

da yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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