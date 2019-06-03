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  • 03.06.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 11:43

’nde durağında ayak ezdiren şaka

’nde beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki 'un ayağının üzerinden metrobüs geçti. Aydoğmuş’un hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Olay, Durağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki ve arkadaşları durakta Avcılar istikametine giden metrobüsü bekliyordu. Aydoğmuş ve arkadaşları birbirlerini metrobüs yoluna iterek şaka yaptı. Bu sırada Aydoğmuş metrobüs yoluna düştü. Yoldan geçen metrobüs ise Aydoğmuş'un ayağının üstünden geçti. Olay sonrası büyük panik yaşayan Aydoğmuş'un arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ile Aydoğmuş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı.

Aydoğmuş'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken arkadaşı ise yaşananları anlattı.

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