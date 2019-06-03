'Can'ı yandı

Tarihler, 14 Mayıs'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. İzmir'de yaşayan Mehmet-Fatma Kalkan çifti, oğulları tarafından siyanürlü şerbetle zehirlenip hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), hazırladığı siyanürlü şerbeti önce anne babasına içirdi. Daha sonra şerbeti kardeşleri Emircan Kalkan (16) ile Mehmet Taha'ya (4) da içirmek istedi. Canlarını zor kurtaran iki kardeş, komşulardan yardım istedi. Katil Mahmut Can Kalkan, bir gün cezaevinde kaldıktan sonra akıl sağlığının tespiti için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine nakledildi.
'CİĞERİMİ SÖKÜP ALDILAR'
Vahşetin en yakın tanığı Emircan, anne ve babasına olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi. Duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Babam Mehmet Kalkan Yozgat'ın uçsuz bucaksız köyünde çocukken çobanlık yaparmış. Uynı zamanda ders çalışırmış. Kendisi yüksek lisans ile doktorasını bitirmiş. Annem Fatma Kalkan İmam Hatip Lisesi'ni terk etmiş. Lakin okuma aşkıyla yanan birisiymiş. Anlayacağınız benim anne ve babamın ikisi de okumuş, kültürlü, dürüst ve güvenilir insanlardı. Bir anlık dikkatsizlik benim ciğerimi önce ikiye parçalayıp ardında ikisini 45 dakika ara ile benden söküp aldı. Sizleri çok özlüyorum. Ortanca oğlunuz Emircan Kalkan."
Mehmet ve Fatma Kalkan çifti, oğullarının hazırladığı siyanürlü şerbetten içti. Kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Emircan Kalkan, internetteki duygu dolu mesajında anne ve babasına seslendi "Sizi çok özledim" dedi.
Ceyhan TORLAK
'CİĞERİMİ SÖKÜP ALDILAR'
Vahşetin en yakın tanığı Emircan, anne ve babasına olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi. Duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Babam Mehmet Kalkan Yozgat'ın uçsuz bucaksız köyünde çocukken çobanlık yaparmış. Uynı zamanda ders çalışırmış. Kendisi yüksek lisans ile doktorasını bitirmiş. Annem Fatma Kalkan İmam Hatip Lisesi'ni terk etmiş. Lakin okuma aşkıyla yanan birisiymiş. Anlayacağınız benim anne ve babamın ikisi de okumuş, kültürlü, dürüst ve güvenilir insanlardı. Bir anlık dikkatsizlik benim ciğerimi önce ikiye parçalayıp ardında ikisini 45 dakika ara ile benden söküp aldı. Sizleri çok özlüyorum. Ortanca oğlunuz Emircan Kalkan."
Mehmet ve Fatma Kalkan çifti, oğullarının hazırladığı siyanürlü şerbetten içti. Kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Emircan Kalkan, internetteki duygu dolu mesajında anne ve babasına seslendi "Sizi çok özledim" dedi.
Ceyhan TORLAK
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