Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler

Vatandaşlar bayram boyunca eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle "Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, 4-5-6 Haziran'da eczaneler açık mı? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak. Aile Sağlık Merkezleri acil servis kategorisinde olmadığı için Pazartesi gününden başlayarak Cuma günü de dahil olmak üzere tatil olacak. ASM, göreve 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren muayene olabilecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz;

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ