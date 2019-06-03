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  • 03.06.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 20:02

Akılalmaz olay! i çöpe attı

’de uyruklu , i yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.

Para dolu poşeti çöpe attı

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde oturan uyruklu , ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait olduğu belirtilen 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatı bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı.

Çöpler belediye ekiplerince toplanarak tesise götürüldü. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Elshan İbrahimov hemen jandarmaya başvurdu. Ekipler -Seyitgazi karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisine giderek arama yaptı. Çöpte bulunan sahibine teslim edildi.

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