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  • 03.06.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 21:51

3 Haziran MPİ açıklandı! İşte haftanın kazanan numaraları...

Pazartesi günleri çekilişi yapılan için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen On Numara sonuçları açıklandı. Şimdi birçok kişi nı merak ediyor. İşte 3 Haziran On Numara sonuçları...

3 Haziran On Numara sonuçları açıklandı

birçok kişi tarafından merakla araştırılıyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günü çekilen On Numara'da haftanın kazanan numaraları belli oldu. İşte ...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70 ve 79

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

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