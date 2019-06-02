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  • 02.06.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 12:19

'da kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda kamerada

'da üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan şahıs bu anları da da paylaştı.


Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşını kucağına alan li maganda ardından trafikte tek tek ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde şahıs kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahıs gözden kayboluyor. Öte yandan şahıs bu anları hesabından da paylaştı.

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