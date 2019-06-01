Ova Mahallesi'nde Yunus A (53), oğlu Yusuf A. (23) ile birlikte ikametine gittiği sırada yolda küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulundu. Gruptan açılan ateşte baba ve oğlu kurşunla yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırılan baba ve oğul buradan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.