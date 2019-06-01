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  • 02.06.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 07:56

'da "lü konuşma" sı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Seyhan ilçesinde lü konuştukları gerekçesiyle uyarılan bir grup silah kullanınca 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Küfürlü konuşanlara kurşun yağdırdı

Ova Mahallesi'nde Yunus A (53), oğlu Yusuf A. (23) ile birlikte ikametine gittiği sırada yolda lü konuşan kişilere uyarıda bulundu. Gruptan açılan ateşte baba ve oğlu kurşunla yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırılan baba ve oğul buradan Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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