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  • 02.06.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 12:46

'da okul duvarından 2 bin 300 yıllık tarihi yazıt çıktı

Datça'da bulunan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir yazıt bulundu. Her gün binlerce kişinin önünden geçtiği duvarda bulunan yazıt Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak, korumaya alındı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu. Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak, korumaya alındı.

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