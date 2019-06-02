Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevgi Demirci (31) hayatını kaybetti, eşi Tuncay (35) ve çocukları Berika (7) ile Zümra (3) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya - Kayseri yolu Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. ​Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, yol ayrımından çıkarken kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil çarpıştı.