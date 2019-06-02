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  • 02.06.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 13:11

'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'da farklı yönlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Akçadağ ilçesinde yaşanan kaza sonrası 31 yaşındaki Sevgi Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevgi Demirci (31) hayatını kaybetti, eşi Tuncay (35) ve çocukları Berika (7) ile Zümra (3) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya - Kayseri yolu Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. ​Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, yol ayrımından çıkarken kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil çarpıştı.

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