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  • 02.06.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 20:02

'da korkunç olay! 18 yaşındaki genç kıza ve içki içirerek ettiler!

'da 18 yaşındaki kıza ve içki içirilip edildiği iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İğrenç olay! Samsun'da tecavüz dehşeti

Olay, 'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza ve içki içirilip edilmesi olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadını gözaltına aldı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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