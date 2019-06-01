ABD yolcularına sıvı uyarısı

THY, ABD'ye seyahat edecek yolcularına sıvı madde uyarısı yaptı. THY'den yapılan açıklamada, Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin aldığı karar uyarınca İstanbul üzerinden aktarmalı olarak ABD'ye gidecek yolcuların satın aldığı sıvı formlu Duty Free ürünlerinin (100 mililitreyi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediği hatırlatıldı. Açıklamada, ABD'ye seyahat edecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için Duty Free alışverişlerinde uyarıları dikkate almaları istendi.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.