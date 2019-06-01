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yolcularına sıvı uyarısı

ABD yolcularına sıvı uyarısı
THY, 'ye seyahat edecek yolcularına sıvı madde uyarısı yaptı. 'den yapılan açıklamada, Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin aldığı karar uyarınca üzerinden aktarmalı olarak ABD'ye gidecek yolcuların satın aldığı sıvı formlu ürünlerinin (100 mililitreyi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediği hatırlatıldı. Açıklamada, ABD'ye seyahat edecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için Duty Free alışverişlerinde uyarıları dikkate almaları istendi.

CEVDET ÖZDEMİR

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