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  • 31.05.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:51

'a in çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

'da 'ta evden ayrıldıktan sonra rayları kenarında cesedi bulunan 13 yaşındaki K.'ye tren çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.



Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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