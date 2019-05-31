Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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