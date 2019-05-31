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  • 31.05.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:16

'de köye gelen "" yakından görüntülendi

'de bir köyde evlerin yakınına kadar gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan "" cep telefonu ile görüntülendi.

Bu kez yakından görüntülendi

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler (IUCN) kapsamında kırmızı listede yer alan , merkeze bağlı köyünde İlhan Polat'ın evine yakın bölgeye geldi.

Vaşağı gören Polat, cep telefonu ile hayvanı görüntülemeyi başardı. Vaşak, bir süre kendisini görüntüleyen Polat'a baktıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

İlk kez vaşak gördüğünü belirten İlhan Polat, "Bizden kaçmadı. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum. Bunların korunarak gelecek nesillerin de görmesi sağlanmalı" dedi.

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