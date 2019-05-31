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  • 31.05.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 14:37

açıkladı: si'nin önemi nedir? Kadir Gecesi hangi ve lar yapılır?

Mübarek si'nin gelmesiyle vatandaşlar gecenin önemi ve anlamını araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'ni milyonlarca müslüman ve larla geçirecek. Peki Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Mübarek Kadir Gecesi hangi ibadet ve hangi dualar yapılmalıdır? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Gecesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı...


Milyonlarca müslüman mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da geceyi hangi dua ve ibadetlerle değerlendirebileceği sorusunun cevabını arıyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yapılabilecek dua ve ibadetleri, A Haber canlı yayınına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yanıtladı.

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