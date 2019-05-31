Milyonlarca müslüman mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da geceyi hangi dua ve ibadetlerle değerlendirebileceği sorusunun cevabını arıyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yapılabilecek dua ve ibadetleri, A Haber canlı yayınına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yanıtladı.