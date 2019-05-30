Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.05.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 19:13

Torunu da öldü, sorumlu tuttuklarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

'da 4 yıl önce traktör sında torunu ölen kazadan sorumlu tuttuğu kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarına kurşun yağdırdı!

'nun Tosya İlçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi , dan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu.

KURŞUN YAĞDIRDI
Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTorunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri