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  • 30.05.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 22:36

30 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 6. kez devretti

Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da heyecan bekleyiş devam ediyor. Geçen hafta perşembe günü 5. devrin ardından 12.231.864,94 TL değerindeki ikramiye bu haftaya devretti. Birçok kişinin merakla beklediği çekiliş sonuçları açıklandı.

30 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı

için büyük bekleyiş sürüyor. 23 Mayıs tarihinde yapılan çekilişle 5. kez devreden 'da haftanın kazanan numaraları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

30 MAYIS SÜPER LOTO ​SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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