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  • 30.05.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 20:26

'da ortalık karıştı! Zabıtaya saldırdılar müdahale etti

’da kıyısına izinsiz olarak kafe kurmak isteyenlerle zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşadı. Bici bici satıcılarından birisinin üzerine döküp kendini yakmakla tehdit etmesiyle, zabıta ile bici bici satıcıları arasında arbede yaşandı.

Olay, 'nde Amerikan Adası olarak da bilinen Menderes Adası Piknik Alanı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında desteğiyle bici bici tezgahlarını yıkmak için iş makineleriyle adaya geldi. Bici bici satıcıları adanın girişindeki yolu, masa ve sandalyelerle kapattı. Zabıta görevlileri adaya girmek isteyince bici bici satıcılarıyla aralarında gerginlik yaşandı.

ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Göl kıyısına demir profil ve tahtalarla mekanın zeminini oluşturan kişiler zabıta ve polis ekiplerine karşı koyunca tartışma, arbedeye dönüştü. Bici bici satıcılarından iki kişi ellerindeki i üzerlerine dökerek, kendisini yakacağını söyledi. Satıcılardan bazıları ise taşlarla zabıta ekiplerine saldırdı. Bir kişi ise boğazına bıçak dayadı. Polis, zabıtaya saldıran kişilere biber gazıyla müdahale etti.

Olay, alanı boşaltmaları için satıcılara zaman verilmesi üzerine son buldu.

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