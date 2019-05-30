Kastamonu'nun Tosya İlçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu.

KURŞUN YAĞDIRDI

Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ZANLI YAKALANDI

S.M. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kurduğu pusu ile 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı S.M. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile saklandığı tarlada yakalanan zanlı S.M. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.