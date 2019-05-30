31 Mayıs bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Bugün vatandaşların merakla araştırdığı konuların başında "kandil" yer alıyor. Vatandaşlar şimdi "Bugün kandil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, merakla araştırılan "Bugün ne kandili?" sorusunun yanıtı ne? İşte cevabı...

BUGÜN NE KANDİLİ?

İslam alemi, Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir gecesini bekliyor. Bu yıl Kadir gecesi, 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk gelmektedir.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU NASILDIR?

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."