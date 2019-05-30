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'Çet'in mücadele

Şule Çet, 20. kattan atılarak katledildi. Ölümünün ardından 1 yıl geçti. Kadın örgütleri, bir kez daha “Şule için adalet” dedi...

'Çet'in mücadele
Kadın leri "Yeter artık" dedirtti. Kurbanlardan biri de Şule Çet'ti. 23 yaşındaki Şule, 28 Mayıs 2018'de ve ile Ankara'daki plazada bir araya geldi. Genç kız daha sonra 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi. Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Sanıklar, Şule'nin ölümüne süsü vermek istedi. ise "İntihar bulgusu yok" dedi.

GÖZLER MAHKEMEDE
Şule'nin ölümünün ardından bir yıl geçti. Kadın örgütleri, bir kez daha Şule için adalet istedi. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Kadınların itirazıyla Çet'in ölümünde tecavüz ve cinayet iddiasıyla kamu davası açıldı. Adaletten kaçamayacaklar" dedi. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olayın intihar olarak kayıtlara geçirilip, ortaya çıkardıkları bulgularla cinayete davasına dönüştüğünü söyledi. "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.



Şule'nin katil zanlıları Berk Akand ile Çağatay Aksu, tutuklu yargılanıyor.

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