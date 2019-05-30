'Çet'in mücadele Şule Çet, 20. kattan atılarak katledildi. Ölümünün ardından 1 yıl geçti. Kadın örgütleri, bir kez daha “Şule için adalet” dedi...

Kadın leri "Yeter artık" dedirtti. Kurbanlardan biri de Şule Çet'ti. 23 yaşındaki Şule, 28 Mayıs 2018'de Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Sanıklar, Şule'nin ölümüne "İntihar bulgusu yok" dedi.



GÖZLER MAHKEMEDE

Şule'nin ölümünün ardından bir yıl geçti. Kadın örgütleri, bir kez daha Şule için adalet istedi. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Kadınların itirazıyla Çet'in ölümünde tecavüz ve cinayet iddiasıyla kamu davası açıldı. Adaletten kaçamayacaklar" dedi. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olayın intihar olarak kayıtlara geçirilip, ortaya çıkardıkları bulgularla cinayete davasına dönüştüğünü söyledi. "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.







Şule'nin katil zanlıları Berk Akand ile Çağatay Aksu, tutuklu yargılanıyor. cinayet leri "Yeter artık" dedirtti. Kurbanlardan biri de Şule Çet'ti. 23 yaşındaki Şule, 28 Mayıs 2018'de Berk Akand ve Çağatay Aksu ile Ankara'daki plazada bir araya geldi. Genç kız daha sonra 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi.Sanıklar, Şule'nin ölümüne intihar süsü vermek istedi. Adli Tıp isededi.Şule'nin ölümünün ardından bir yıl geçti. Kadın örgütleri, bir kez daha Şule için adalet istedi., "Kadınların itirazıyla Çet'in ölümünde tecavüz ve cinayet iddiasıyla kamu davası açıldı. Adaletten kaçamayacaklar" dedi. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olayın intihar olarak kayıtlara geçirilip, ortaya çıkardıkları bulgularla cinayete davasına dönüştüğünü söyledi. "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.Şule'nin katil zanlıları Berk Akand ile Çağatay Aksu, tutuklu yargılanıyor. TÜM MANŞETLER