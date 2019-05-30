Tarihi yolculuk Ankara'da başladı | "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı

Turistik Doğu Ekspresi'nin bu kapsamdaki projelerden biri olduğunu ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak hem turizmi çeşitlendirmek hem de 81 ile yaygınlaştırmak istedik. Dünyanın birçok yerinde çok ünlü turistlik tren seferleri var. Bu proje 50 noktada birer ikişer dakika durmak yerine, gidişte 3 ve dönüşte 2 noktada uzun süreli durarak, sadece Kars'ın değil ara noktalardaki il ve ilçelerin de turizmden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak için geliştirildi.

Tren yolcularımız, uzun konaklama sürelerinde, hem bölge acentalarının hem de tur operatörlerinin organize ettiği turlarla buraları da çok detaylı gezme şansına sahip olacaklar, oranın gastronomisini yakalayacaklar, alışveriş imkanı bulacaklar."