Süper Loto sonuçları için büyük bekleyiş sürüyor. 23 Mayıs tarihinde yapılan çekilişle 5. kez devreden Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

30 MAYIS SÜPER LOTO ​SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından belli olacak. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içinde yer alacak.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.