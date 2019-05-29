İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı (4), geçen yıl lösemiye yakalandı. Yaşaması ilik nakline bağlıydı. Türkiye, seferberlik başlattı. Ancak Öykü için yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Doktorlar, Öykü'nün organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. 18 Nisan'da Öykü'ye annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Hastanede steril bir odada kalan Öykü'den gelen haber, hayal kırıklığı yaşattı. Yapılan testlerde Öykü Arin'e annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı saptandı. Bunun üzerine yeniden nakil arayışı başladı. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı açıklandı.
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