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  • 29.05.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 01:43

'da korkunç olay! Tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu

’nın Alanya ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu D.B.’nin (55) tabancayla ateş açtığı kardeşi B. (36) yaşamını yitirdi. kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu

Olay saat 21.00 sıralarında Çevreyolu üzerinde meydana geldi. D.B. ile kardeşi B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre D.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna kurşun isabet eden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı.

in olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Polis, firari D.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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