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Lösemi hastası ’e annesinden nakil yapıldı! Bu öykü bitmeyecek

Lösemi hastası ’e annesinden nakil yapıldı. ler minik kızın vücudunda kök salmaya başladı.

Bu öykü bitmeyecek

Nadir görülen lösemi türlerinden biri olan JMML tanısı konulun 4 yaşındaki Öykü Arin, hayata sıkı sıkı sarıldı. Minik kıza uygun ilik bulunamadı. Annesinden yarı uyumlu nakli yapıldı. Anne-kızın tedavisi sürüyor. Antalya'da tedavisi süren 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya ilik bulunması için yurt içinde ve yurt dışında kampanya başlatıldı ancak sonuç alınmadı. Annesi Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan'da yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 13 günü geride bırakan Öykü'nün vücudu olumlu tepkilere devam ediyor. Annenin kök hücreleri Öykü'nün vücudu kök salmaya başladı. Kök hücrelerin küçük kıza tutunup can olmasını beklediklerini belirten doktorlar, "Öykü her şeyin bilincinde bu süreçten başarı ile çıkacaktır" diye konuştu. Minik Öykü ve annesi , yaklaşık 28 gün steril ortamda kalacak.

Erdoğan ÖZTÜRK

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