Nadir görülen lösemi türlerinden biri olan JMML tanısı konulun 4 yaşındaki Öykü Arin, hayata sıkı sıkı sarıldı. Minik kıza uygun ilik bulunamadı. Annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Anne-kızın tedavisi sürüyor. Antalya'da tedavisi süren 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya ilik bulunması için yurt içinde ve yurt dışında kampanya başlatıldı ancak sonuç alınmadı. Annesi Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan'da yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 13 günü geride bırakan Öykü'nün vücudu olumlu tepkilere devam ediyor. Annenin kök hücreleri Öykü'nün vücudu kök salmaya başladı. Kök hücrelerin küçük kıza tutunup can olmasını beklediklerini belirten doktorlar, "Öykü her şeyin bilincinde bu süreçten başarı ile çıkacaktır" diye konuştu. Minik Öykü ve annesi Eylem Şen Yazıcı, yaklaşık 28 gün steril ortamda kalacak.

Erdoğan ÖZTÜRK