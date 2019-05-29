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  • 29.05.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 16:59

'da korku dolu anlar! Bir anda vapurdan denize atladı

’den ’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki bir adam, vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.

'da - seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi, yakınında bulunan teknedeki bir görevli, can simidi atarak kurtardı. Kıyıya çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR ANDA VAPURDAN DENİZE ATLADI
Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'den Eminönü'ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.

Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi'ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK
Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

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