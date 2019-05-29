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  • 29.05.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 15:59

Yol verme tartışması bıçaklı ya dönüştü

trafiğinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması ya dönüştü. Uzun süre birbirini takip eden şoförler Bakırköy'de bıçaklı kavgaya tutuştu. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Basın Ekspress yolunda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, Bakırköy'de bıçaklı ya dönüştü. Kavga anları ve bir sürücünün diğer sürücüye bıçak sallaması yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın geçtiğimiz pazartesi Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkeli sürücü uzun süre tartıştığı sürücüyü takip etti.



Zaman zaman aracıyla diğer aracı sıkıştıran sürücü trafiği tehlikeye soktu. Bakırköy Atatürk Havalimanı kavşağına gelen sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı yoldan çevredeki sürücüler ayırırken, tüm bu yaşananlar bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.

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