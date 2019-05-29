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  • 29.05.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:26

ne zaman, hangi gün? 2019 ? neler?

ne zaman? Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerinde yer alan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, , hangi gün? ? neler?

Kadir gecesi hangi gün?

Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İlahi rızayı kazanmak, günahlardan arınmak, hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyen Müslümanlar için bulunmaz imkanlar sunan Kadir Gecesi'nin takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi neden önemlidir? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili tüm ayrıntılar...

2019 KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan Kadir Gecesi bu sene 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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