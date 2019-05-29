Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlo mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu yazar Samuel Langhome Clemens'ten geliyor. Samuel Langhome genelde takma adı ile tanınmaktadır. Tom Sawyer'ın Maceraları kitabının yazarı Samuel Langhome'ın takma adının ne olduğu ipucu sorusunda yer aldı. Peki, Tom Sawyer'ın Maceraları romanının yazarının takma adı nedir? İşte 29 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz daha çok takma adı ile tanınan Amerikalı bir yazar hakkında sevgili hadiciler.📚 "Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı bu kişinin gerçek adı ise "Samuel Langhorne Clemens". "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan takma adı ile 30 kitap yayımlayan bu yazar hangi ismi kullanıyordu?" denildi.

İşte cevabı...