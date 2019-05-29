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  • 29.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:40

ipucu sorusu: romanının yazarının takma adı nedir? 29 Mayıs cevabı

ipucu sorusu paylaşıldı. Bugün 12.30'da yapılacak Hadi yarışmasında ödül 10 bin TL. İpucu sorusu ise daha çok tama adı ile tanınan Amerikalı bir yazardan geliyor. Hadi ise bu yazarın takma adının ne olduğunu ipucu sorusunda sordu. Bu yazar romanının yazarıdır. Peki, Tom Sawyer'ın Maceraları romanının yazarının takma adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlo mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu yazar Samuel Langhome Clemens'ten geliyor. Samuel Langhome genelde takma adı ile tanınmaktadır. Tom Sawyer'ın Maceraları kitabının yazarı Samuel Langhome'ın takma adının ne olduğu ipucu sorusunda yer aldı. Peki, Tom Sawyer'ın Maceraları romanının yazarının takma adı nedir? İşte 29 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz daha çok takma adı ile tanınan Amerikalı bir yazar hakkında sevgili hadiciler.📚 "Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı bu kişinin gerçek adı ise "Samuel Langhorne Clemens". "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan takma adı ile 30 kitap yayımlayan bu yazar hangi ismi kullanıyordu?" denildi.

İşte cevabı...

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