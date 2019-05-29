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  • 29.05.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:54

’nın Gemlik ilçesinde enişteye korkunç infaz

’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım” dedi.



Olay 19 Ocak 2019 tarihinde Bursa Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanmak üzere olan Ali D. ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı.

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