Bugün 29 Mayıs! İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıl dönümü. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi, her yıl olduğu gibi bu yılda şiirler ve çeşitli gösterilerle kutlanacak. Kutlamalarda okuyabileceğiniz en güzel 29 Mayıs İstabul'un Fethi ile iligili şiirleri ve sözleri sizler için derledik. İşte 29 Mayıs İstanbul'un Fethi şiirleri ve fethin tarihi...

İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ

İstanbul şehri, fethine kadar daha önce de birçok kez kuşatılmış ancak hepsi başarısız olmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan kuşatmada, kuşatmadan önce İstanbul'un çevresindeki bazı kale ve kasabalar tamamen ele geçirildi.

Bizans İmparatoru Konstantin, şehir dışındaki Rum köylerinin ve köylerde yaşayan sivillerin zarar görmemesini Fatih Sultan Mehmet'ten istese de, Fatih Sultan Mehmet bunun tam tersini yaparak ordusuna rastlanılan tüm köylülerin derhal öldürülmesini emretti.

Buna karşılık olarak Bizans İmparatoru Konstantin'in tepkisi, şehrin kapılarını tamamen kapatmak ve şehirdeki Türkleri hapsetmek oldu. Bunun üzerinde 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu, Haliç'ten Marmaya'ya mevzi alacak şekilde surların önüne yerleştir.

St. Romanos ile Adrianapolis kapıları arasındaki merkez bölgesinde Fatih Sultan Mehmet, yeniçerileriyle birlikte konuşlandı. En zayıf kesimi tespit eden Osmanlı ordusu, toplarını buna göre 11 Nisan 1453 tarihinde konuşlandırdı.

Fatih Sultan Mehmet, veziri Veli Mahmud Paşa'yı İstanbul'a göndererek şehrin teslim edilmesini istedi ancak İmparator Konstantin, şehri savunmaya yeminli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine 12 Nisan 1453'te Osmanlı topçu ateşi başladı.

Gemilerin karadn yürütülmeis ve Haliç'in dövülmesi gibi olayların ardından 29 Mayıs 1453 günü İstanbul, 7. Osmanlı padişahı İkinci Mehmet tarafından fethedildi.