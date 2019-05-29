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Bıçaklı satırlı kavga

Bıçaklı satırlı kavga
İstanbul 'ta dün alacak verecek meselesi olan iki grup arasında kavga çıktı. 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli, 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı şekilde kasaba giren genç, aldığı satırla kavga ettiği kişileri kovaladı. Polis kısa sürede iki tarafı da yakaladı...

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