İstanbul Esenyurt'ta dün alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli, 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı şekilde kasaba giren genç, aldığı satırla kavga ettiği kişileri kovaladı. Polis kısa sürede iki tarafı da yakaladı...
- Yaşam
- 29.05.2019
- Gazete
Bıçaklı satırlı kavga
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