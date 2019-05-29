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'da yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı

Hemşire , önüne fırlayan çocuğa çarptı. Hemen araçtan inip ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bu sırada eli sopalı kişilerin saldırısına uğradı...

İnsanlık ölmüş!
Adana'da önceki gün akılalmaz bir olay yaşandı... İddiaya göre, hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere yığıldı. Kazanın ardından sürücü, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları beyzbol sopasıyla hemşireye saldırdı. Yaralıya ilk yardım yaparken sopa ve yumruklu saldırıya uğrayan Üçer'in gözü morardı. Bu arada araçta bulunan Üçer'in kocası ile 11 yaşındaki kızı, 10 aylık bebeği ve kayınvalidesi korku içinde bağırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırdı. Yaralı Çetinkaya hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın üç yakınını gözaltına aldı. Üçer yaşadığı o anları ise "İnsanlık gerçekten ölmüş" diyerek şöyle anlattı: Çocuk arabama fırladı. Biz vurup kaçmadık. Aksine müdahale etmeye çalıştık. Hemşire olduğumuzun bilgisini verdik. Ama dayak yedik...

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