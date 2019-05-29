İstiklalspor’un acı günü

TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde İstanbul yönüne giden Bakırköy'ün amatör futbol takımı İstiklalspor'un sahibi Ahmet Süleymanoğlu'nun kullandığı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipteki Uğur Okçuoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Süleymanoğlu ise ağır yaralandı. Süleymanoğlu, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 gün yoğun bakımda tedaviye alınan Süleymanoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gece yaşamını yitirdi.
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- 29.05.2019
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