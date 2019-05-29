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İstiklalspor’un acı günü

İstiklalspor’un acı günü
TEM yolunun Elmalık mevkisinde yönüne giden Bakırköy'ün amatör futbol takımı İstiklalspor'un sahibi Ahmet Süleymanoğlu'nun kullandığı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. , hurdaya dönen cipteki Uğur Okçuoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralandı. Süleymanoğlu, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 gün yoğun bakımda tedaviye alınan Süleymanoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gece yaşamını yitirdi.

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