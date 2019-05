On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye 3'e bölündü ve 10 bilen 3 kişi, 107 bin 533'er lira ikramiye kazandı. Peki, bu hafta On Numara'da şanslı numaralar nelr? İşte 27 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (27 MAYIS 2019)

27 Mayıs On Numara sonucu: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 35, 41, 42, 49, 62, 67, 70, 74, 75, 80

On Numara oyununun 877. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 107 bin 533'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823'er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale'nin Biga, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.