Seydikemer'deki 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla kaplı yolların açılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Seydikemer'deki 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla kaplı yolların açılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
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