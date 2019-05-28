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  • 28.05.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:52

'da ilginç görüntüler! Bir yanda tatilciler bir yanda ise karla mücadele

’nın kıyı kesimlerinde, yerli- yabancı turistler, sıcak havada denize girerken, Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. Belediye ekipleri, göçerlerin karla kapanan yollarını açabilmek için dozerlerle çalışma yapıyor.

Seydikemer'deki 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla kaplı yolların açılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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