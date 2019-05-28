Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.05.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:10

'da yürek yakan kare! Gözyaşlarıyla izlediler

’da, Kuzörendağlı köyünde çıkan da Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

, saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde 'ya ait samanlıkta başladı. Alevler kısa sürede önce samanlığın bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı.

Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan toplam 20 küçükbaş ve büyükbaş köylülerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve samanlığın tamamı yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBolu'da yürek yakan kare! Gözyaşlarıyla izlediler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri