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  • 28.05.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:56

Bartın'da 20 metrelik "define tüneli" bulundu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde define arayanlar tarafından kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik tünel bulundu. Tünelin, bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor.

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