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  • 28.05.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 10:57

'de mide bulandıran olay! Yüzde 90 genç kızı...

'de yüzde 90 genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öptüğü ve de bulunduğu iddia edilen şüpheli E.Y., “” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, İstanbul Maltepe'de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

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