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  • 28.05.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 21:38

'da tarlada başlayan ormana sıçradı

'nın Serik ilçesine bağlı mevkisinde saat 16.00 sıralarında henüz hasat edilmemiş olan bir buğday tarlasında çıktı. kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, ormanlık alana da sıçradı. Yangında 15 dekar orman arazisi de kül oldu.

Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

'nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen da 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu. Serik'e bağlı mevkisinde saat 16.00 sıralarında Kadir Can'a ait henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangına helikopter, 10 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 40 kişilik ekiple müdahale edildi.

na Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı da yandı.

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