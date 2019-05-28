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  • 29.05.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 00:46

'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı

'te çöplük alanda çıkan da bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.

Hürriyet Mahallesi'nde Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

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