Hürriyet Mahallesi'nde Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.