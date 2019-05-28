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  • 29.05.2019 00:17
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 00:21

’de kabus evi! Ölü ve yaralılar var

’in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'in Ayvalık ilçesinde bir evde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye olay, Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar hap aldıktan sonra fenalaştı.

Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.

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