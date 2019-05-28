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  • 29.05.2019 01:09
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 01:11

'da 'pes' dedirten olay! Karşılıklı balkonlardan birbirleriyle çatıştılar

'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan da 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kadarına da pes! Karşılıklı balkonlardan...

Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma ya dönüştü.

Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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