Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Doğduğumuz andan itibaren hayatımızın her alanında bize yardımcı olan ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayan ve bize sevgisini gösteren babalarımızın önemini bir kez daha anlamak ve baba sevgisini yinelemek için kutlanan Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. haftasındaki pazar günü kutlanıyor. Peki, 2019 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? bu sene Babalar Günü hangi tarihte? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. haftasındaki pazar günü kutlanmaktadır.

Babalar Günü bu sene 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor.