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  • 28.05.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 15:52

'da trafik magandası drift yaparken yayayı ezdi

'da 19 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz bir sürücü, drift yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yoldaki yayayı ezdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konya'da "drift" yaptığı otomobilin kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, kaldırımda bekleyen yayayı ezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Habip Harun M. (19) idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi'nde sürücüsünün "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp kaldırımdaki Selçuk Baldan'a çarptı.

Otomobilin altında kalan Baldan, çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baldan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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